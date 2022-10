Trump beder højesteret gribe ind i sag om hemmelige dokumenter

I anmodningen til højesteret tirsdag argumenterer Trumps advokater for, at Dearie bør have adgang til samtlige dokumenter.

Justitsministeriet har ”forsøgt at kriminalisere en strid om dokumenthåndtering og protesterer nu kraftigt imod en gennemsigtig proces, der sikrer et tiltrængt tilsyn”, skriver Trumps advokater.

De mener, at også de klassificerede dokumenter bør gennemgås. Advokaterne mener, at det er vigtigt at fastslå, hvor hemmeligt indholdet egentligt er.

Ransagningen af Mar-a-Lago 8. august blev gennemført som led i en føderal efterforskning af, hvorvidt Trump på ulovlig vis tog klassificerede dokumenter med sig, da han forlod Det Hvide Hus i januar 2021.