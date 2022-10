Trump sagsøger CNN for milliarder

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har CNN afvist at kommentere sagen.

Søgsmålet kommer, samtidig med at det amerikanske justitsministerium er i færd med at gennemgå klassificeret materiale, som FBI beslaglagde fra Trumps hjem i Florida i begyndelsen af august.

Ransagningen af hjemmet Mar-a-Lago markerer en eskalering af de mange føderale og statslige efterforskninger, der er indledt af Trump fra både hans tid som præsident og hans tid som forretningsmand.

Ransagningen er en del af en efterforskning af, om Trump tog klassificeret materiale med sig, da han forlod præsidentposten i januar 2021.

For mindre end to uger siden kom det desuden frem, at justitsministeren i delstaten New York sagsøger Trump.