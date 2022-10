»It’s the economy, stupid,« lød det i et i dag berømt citat fra tidligere præsident Bill Clintons farverige valgstrateg, James Carville, i 1992.

Og ja, økonomien er lige præcis, hvad valg primært handler om i USA – nemlig om de amerikanske vælgere oplever, at præsidenten og de ansvarlige lovgivere formår at skabe vilkår, der kan sikre dem job og penge til at forsørge deres familier.