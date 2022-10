Venezuela løslader amerikanere i bytte for præsidentfrues nevøer

De venezuelanske myndigheder oplyser ikke navnene på de to venezuelanere, men af en højtstående amerikansk embedsmand bliver de identificeret som Francisco Flores de Freitas og hans fætter Efrain Antonio Campos Flores.

Begge er nevøer til præsident Nicolás Maduros hustru, Cilia Flores.

De to unge mænd blev anholdt i en amerikansk operation i Haiti i 2015. De blev to år senere idømt 18 års fængsel for at planlægge at smugle 800 kilo kokain ind i USA.

Under forhandlingerne om løsladelsen af de to venezuelanere, der omtales som ”narkonevøerne”, blev det klart, at de to kunne sikre løsladelsen af de syv amerikanere på grund af deres relation til præsident Maduros hustru.

Det oplyser en amerikansk embedsmand til journalister.