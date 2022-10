I sjælden set anmodning beder Cuba om orkanhjælp fra USA

Hverken USA’s udenrigsministerium eller Cubas ambassade i Washington D.C. har reageret på en henvendelse fra avisen.

Joe Biden har lovet, at USA igen vil engagere sig i Cuba efter flere år med spændinger mellem de to lande.

Dog har Cubas hårde kurs over for de mange demonstranter, der sidste år i juli gik på gaden i historiske protester mod landets regering, i stedet medført sanktioner mod cubanske embedsmænd.

Den cubanske regering har givet USA skylden for protesterne for at blande sig.

I marts i år blev 128 cubanere, der sidste år tog del i protesterne, idømt fængselsstraffe på mellem seks og 30 år for at have tilskyndet til oprør.

Under protesterne i juli sidste år gik tusindvis af cubanere på gaden i flere byer over hele landet. Det gjorde de blandt andet for at vise deres utilfredshed med landets dårlige økonomi og regeringens undertrykkelse af befolkningen.