Stormen Ian tiltager i styrke og har kurs mod South Carolina

- Ian kan blive en smule stærkere, inden den går i land i morgen. Det forudsiges, at den hurtigt vil aftage i styrke over det sydøstlige USA fra sent fredag til lørdag, lyder det i prognosen fra NHC.

Natten til torsdag lokal tid blev Ian nedklassificeret til en tropisk storm, men nu har den altså igen ramt orkanstyrke.

Der er endnu ingen officielle tal for, hvor mange liv orkanen har kostet.

Det amerikanske medie CNN skriver, at mindst 15 personer meldes dræbt i forbindelse med orkanens hærgen, uden at opgive hvor det har tallet fra.