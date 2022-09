Orkanen Ian går i land i Florida og raserer strandby

Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne eller døde i forbindelse med stormen, men det ser ud til, at den vil medføre store omkostninger i forbindelse med materiel skade.

- Det her er en storm, som vi kommer til at tale om i mange år fremover, siger Ken Graham, som er direktør for landets meteorologiske institut, NWS.

Ifølge det franske nyhedsbureau har mere end én million indbyggere i Florida indtil videre mistet strømmen. Tallene kommer fra poweroutages.us, som er en hjemmeside, der monitorerer strømafbrydelser i USA.

Den nuværende vindhastighed betyder, at orkanen Ian lige nu er en meget kraftig kategori-4-storm. Det er det næsthøjeste niveau på den såkaldte Saffir-Simpson-skala.