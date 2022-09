Det Hvide Hus kalder gaslæk formodet sabotage

USA støtter indsatsen med at undersøge det, sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus beskriver som ”formodet sabotage” af Nord Stream 1 og 2.

Det skriver sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, Jake Sullivan, på Twitter natten til onsdag dansk tid.

Han skriver, at han har talt med departementsråd i statsministeriet Jean–Charles Ellermann-Kingombe om situationen, og at USA fortsætter sit arbejde med at sikre Europas energisikkerhed.