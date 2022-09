Formålet med missionen er at teste den teknologi, der kan sende asteroider ud af kurs.

Det fortalte Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved DTU Space, mandag.

- Dart-missionen går ud på at teste en af de metoder, som vi kan bruge til at forhindre, at en truende asteroide på et tidspunkt støder ind i Jorden.

- Det gør man ved at lade rumsonden flyve direkte ind i asteroiden, så den bliver bremset en smule og dermed får ændret sin bane, sagde han.

Grunden til, at man ønsker at være i stand til at sende objekter fra rummet ud af kurs, skyldes, at et større objekt på et tidspunkt vil have kurs mod Jorden.

Michael Linden-Vørnle nævner som det mest ekstreme tilfælde det, vi så for 66 millioner år siden, da et objekt på omkring ti kilometer ramte. Det var det, der førte til, at dinosaurerne uddøde.