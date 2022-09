Orkan har tvunget Nasa til at fjerne rumfartøj fra affyringsrampe

Det sker for at undgå, at der opstår ødelæggelser under det varslede uvejr.

- De ansvarlige parter mødtes mandag morgen og tog beslutningen på baggrund af de seneste vejrprognoser, skriver Nasa.

Orkanen Ian er blot den seneste udfordring, som Nasa har oplevet i forsøget på at sende ”Artemis 1” til Månen og hjem igen.

Nasa forsøgte første gang at sende ”Artemis 1” afsted 29. august. Forsøget blev dog udskudt på grund af en brændstoflækage og temperaturproblemer med en af rumfartøjets fire motorer.