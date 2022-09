Han har i to år fulgt Roger Stone med et kamera og har derfor optagelser fra hotellet.

Guldbrandsen har videomateriale på 170 timer. Han forventer, at et sammenklip på ti minutter vil blive vist for komitéen, skriver TV 2.

Komitéen har tidligere forsøgt at få udleveret al videomaterialet, men det har dokumentaristen afvist.

Materialet bliver til dokumentaren ”A Storm Foretold”. Hvornår den får premiere, vides dog ikke endnu.

Roger Stone blev i november 2019 kendt skyldig i at have løjet over for Kongressen og i at have obstrueret den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af russisk indblanding i USA’s præsidentvalg i 2016.

I februar året efter blev Stone idømt en fængselsstraf på 40 måneder.