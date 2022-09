Biden advarer Putin om alvorlige konsekvenser ved annektering

Joe Biden advarer Rusland om ”hurtige og alvorlige” konsekvenser, hvis Moskva bruger ”falske” folkeafstemninger til at annektere flere dele af Ukraine.

Det siger den amerikanske præsident fredag.

- Ruslands folkeafstemninger er et fupnummer - et falsk påskud for at forsøge at annektere dele af Ukraine med magt og en åbenlys krænkelse af international lov, udtaler Biden i en erklæring.