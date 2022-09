Onsdagens søgsmål kommer efter et længere og omdiskuteret forløb.

Her har James beskyldt Trump, hans selskab og flere familiemedlemmer for bevidst at have forsøgt at forhale processen.

Det skal de have gjort ved at ignorere stævninger og forsøge at undgå at afgive forklaring, hvilket dog ikke lykkedes.

Da Trump 10. august afgav forklaring, afviste han at svare på spørgsmål under en længere seance på justitsministerens kontor.

Her påberåbte han sig intet mindre end 400 gange den forfatningssikrede ret til ikke at inkriminere sig selv.

Den tidligere republikanske præsident har beskrevet efterforskningen som en politisk motiveret heksejagt. Letitia James er demokrat.