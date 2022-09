Joe Biden erklærer coronapandemien for ovre i USA

Coronapandemien er ovre i USA.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, i et interview med ”60 Minutes” på tv-kanalen CBS, som bliver vist søndag aften lokal tid i Washington D.C.

- Vi har stadig et problem med covid-19. Der er stadig meget at arbejde med. Men pandemien er ovre.

- Måske har I lagt mærke til, at ingen bærer mundbind. Alle virker til at være i god form. Så jeg tror, at det er ved at ændre sig, siger præsidenten.