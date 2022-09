Mand med bopæl i Danmark skudt på gaden i New York

En mand med bopæl i Danmark er blevet skudt i ryggen under et røveri på gaden i New York. Det skriver Ekstra Bladet, der citerer den lokale avis New York Post.

Offeret er en 31-årig mand. Hans tilstand er stabil, skriver det amerikanske medie.

Forbrydelsen skete klokken halv fire om morgenen lokal tid på Manhattan. En røver forlangte at få udleveret den 31-åriges mobiltelefon. Da ordren ikke blev efterkommet, blev et skydevåben affyret.