Det var onsdag aften, at de to fly pludselig landede på øen Martha’s Vineyard i staten Massachusetts i den nordlige del af USA syd for Cape Cod. I flyene sad i alt 50 migranter fra Venezuela, der tidligere havde krydset grænsen fra Mexico til Texas i det sydlige USA.

Fra San Antonio var de taget videre til Florida, hvor de var blevet gelejdet op i flyene af de lokale myndigheder. Og nu stod de så her. Midt i et landskab, der bestemt ikke er det samme, som det de oprindeligt kommer fra. I en manøvre, der bagefter i den grad har vakt opsigt i USA.