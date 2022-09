Joe Biden vil udvide den amerikanske havvindenergi

- I dag lancerer Biden-Harris-administrationen koordinerede tiltag for at udvikle nye, flydende havvindplatforme, som er en ny, ren energiteknologi, der vil hjælpe USA med at føre an på havvind, skriver Det Hvide Hus med henvisning til Biden og vicepræsident Kamala Harris.

- Sammen med præsident Bidens økonomiske og rene energidagsorden vil disse tiltag skabe godt betalte job, sænke energiomkostningerne for familier og styrke den amerikanske energisikkerhed.

Det tilføjes, at Joe Biden ønsker at gøre USA ”til en magnet for investeringer i ren energi”.