Biden afviser at kalde ukrainske fremskridt for et vendepunkt

- Det spørgsmål er ikke til at besvare. Det er svært at sige, siger Biden.

- Det er klart, at ukrainerne har gjort markante fremskridt. Men jeg tror, at det bliver et langt, sejt træk, siger præsidenten.

Det er særligt i det nordlige Ukraine, at ukrainske soldater den seneste tid har haft held med at generobre tusindvis af kvadratkilometer land.

Det fik mandag den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, til at udtale sig relativt optimistisk i den franske avis Le Monde.

- Det vil være som en snebold, som bare bliver ved og ved med at rulle.