Polio i spildevand får New York til at erklære nødsituation

Virusset er en trussel mod personer i alle aldre, men det påvirker primært børn, der er tre år eller yngre.

New Yorks myndigheder opfordrer voksne og børn, der er helt ned til to måneder gamle, til at blive vaccineret mod polio. Desuden opfordres de, der allerede er vaccineret, til at få en booster, der vil vare resten af deres liv.

Når delstatens guvernør har erklæret en nødsituation giver det paramedicinere, jordemødre og apotekere bemyndigelse til at administrere poliovacciner.

Erklæringen af nødsituation er gældende frem til 9. oktober, og delstatens sundhedsmyndigheder har et mål om, at 90 procent af delstatens indbyggere skal vaccineres.

Det er i distrikterne New York City, Rockland, Orange, Sullivan og Nassau, at der er den højeste risiko for polio.