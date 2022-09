Endnu en delstat i USA kalder til folkeafstemning om fri abort

Sagen fik sit udspring før højesteretsbeslutningen fra juni.

Ngo’en Reproduktiv Frihed for Alle (RFA), som kæmper for retten til fri abort, samlede flere end 730.000 underskrifter, for at retten til fri abort skulle skrives ind i Michigans delstatsforfatning.

Alligevel kom forslaget til at sidde fast i Michigans valgkommission, og RFA endte i sidste uge med at bede Michigans højesteret om at tage sagen op. Det er den retsinstans, som nu har besluttet, at forslaget om at skrive retten til fri abort ind i delstatens forfatning skal til folkeafstemning.

USA’s højesterets omstødelse indskrænkede i praksis retten til fri abort i en lang række delstater. Mere end halvdelen af de amerikanske delstater har haft love, der ulovliggør abort, men de var ikke i virke på grund af den højesteretssikrede ret.