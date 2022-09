Trumps eksrådgiver anklages for svindel med grænsemur-projekt

Allerede for godt to år siden - i august 2020 - blev Bannon og tre andre mænd anklaget for at have bedraget donorer ved pengeindsamlinger til Trumps grænsemur-projekt ved navn ”We Build the Wall”.

De skal have svindlet for cirka 25 millioner dollar - 188 millioner kroner.

Bannon nægtede sig skyldig i anklagerne dengang. Blandt andet afviste han at have overført en million dollar til sig selv.

Bannon slap for anklagerne, da han i januar 2021 blev benådet af præsident Trump, kort før Trump forlod Det Hvide Hus.