USA afviser ukrainsk ønske om at stemple Rusland som terrorstat

Om Bidens beslutning siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at selv om Rusland ikke lige nu får mærkatet som en terrorstat, ”betyder det ikke, at det aldrig kan ske”.

- Vi er taknemmelige for alt, USA gør for Ukraine, men lige netop i dette spørgsmål har vi ikke tænkt os at trække os. Vi vil fortsat stå fast på vores holdning, da det rent faktisk vil være det rette at gøre, siger Kuleba.

I USA har flere kongresmedlemmer, herunder demokraten Nancy Pelosi, opfordret Biden til at stemple Rusland som en terrorstat. De mener, at det kan være med til at øge presset på den russiske regering efter måneder med økonomiske sanktioner.