Det var med endnu en kraftfuld tale, at Joe Biden mandag i Pittsburgh i svingstaten Pennsylvania på USA’s såkaldte labor day fortsatte sin valgturné for at booste de demokratiske kandidater op til det afgørende midtvejsvalg i november.

Men til trods for, at meningsmålingerne nu for alvor er begyndt at gå Bidens vej, spørger flere demokrater stadig sig selv, om han er den rette mand til at lede partiet.