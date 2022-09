Mindst ni migranter omkommet i Rio Grande

I alt 53 migranter er blevet tilbageholdt på den amerikanske side af grænsefloden, siger CBP, som søndag eftermiddag dansk tid stadig søger efter andre, som kan være druknet.

- Det er første gang i en årrække, at der er druknet så mange i Rio Grande, siger en talsmand for CBP.

Chefen for brandvæsnet i Eagle Pass, Manuel Mello, siger til avisen The New York Times, at det var stærk strøm i floden, som trak migranterne ned knap et par kilometer syd for International Bridge, som forbinder Eagle Pass med Piedras Negras i Mexico.