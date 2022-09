Det var et brølende publikum, som var mødt op i den lille by Wilkes-Barre i delstaten Pennsylvania for at høre ekspræsident Donald Trump tale natten til søndag dansk tid.

Og beskyldningerne mod Demokraterne og nuværende præsident Joe Biden var voldsomme og blev leveret i høj frekvens.

- Han er en fjende af landet. I ønsker at kende sandheden. Landets fjende er ham, sagde Trump om præsident Biden.