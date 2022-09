Nasa har aflyst affyring af måneraket for anden gang

For anden gang på under en uge har det amerikanske rumagentur Nasa udskudt affyringen af den enorme rumraket ”Artemis 1”.

Lørdag eftermiddag dansk tid oplyser Nasa således, at lørdagens planlagte affyring er udskudt. Den skulle have været sendt afsted i løbet af et to timers vindue, der stod til at åbne klokken 20.17 dansk tid.