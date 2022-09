Nasa er igen stødt på udfordringer kort før raketaffyring

Lørdag er det igen et læk af brændstof, der giver bekymring hos teknikerne.

Dog planlægger Nasa fortsat at sende raketten afsted. Det skal ske i løbet af et to timers vindue, der åbner klokken 20.17 dansk tid.

Affyringsstedet ved Kennedy Space Center i Florida er spærret for offentligheden. Det forventes dog, at op mod 400.000 mennesker vil samles på omkringliggende strande for at se - og høre - begivenheden.

Rumraketten er knap 100 meter højt og Nasas mest kraftfulde nogensinde. Den skal være afsted i 42 dage. Her skal den flyve rundt om Månen og hjem igen.