Nu kan folk med android-telefoner igen hente mediet Parler

Google tillader igen det kontroversielle sociale medie Parler i dets appbutik, Play Store.

Dermed er mediet igen muligt at hente fra en android-telefon eller tablet, lød det fredag.

Parler er især kendt for at være tilflugtssted for mange af den tidligere præsident i USA Donald Trumps tilhængere fra den konservative højrefløj, fordi deres profiler er blevet lukket af medier som Twitter og Facebook.