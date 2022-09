Tidligere betjent får hidtil hårdeste straf for kongresstorm

Demonstranterne bevægede sig fra området ved Det Hvide Hus op mod Kongressen, efter at den afgående præsident, Donald Trump, havde holdt en brandtale. Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage.

Et stort antal demonstranter brød gennem politiets afspærringer og stormede kongresbygningen. Mange betjente blev såret.

Ifølge en New York Times-artikel fra august er der for tiden hundredvis af retssager i gang ved amerikanske domstole på grund af stormen mod Kongressen.

De fleste står over for mindre hårde sigtelser.

Men andre er blevet sigtet for at have overfaldet betjente eller at have beskadiget offentlig ejendom. Nogle hundreder er også sigtet for at have forsøgt at stoppe Kongressens godkendelse af valgresultatet.