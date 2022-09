Tidligere betjent har fået hidtil hårdeste straf for kongresstorm

En tidligere betjent i politiet i New York City har fået den hidtil hårdeste straf i forbindelse med kongresstormen 6. januar 2021.

Det skriver NBC News torsdag aften dansk tid.

Dommen lyder på i alt ti års fængsel.

Den er givet til eksbetjent Thomas Webster. Han blev dømt for at have angrebet en betjent fra politiet i Washington D.C. med en flagstang og have tacklet ham, så han faldt til jorden.