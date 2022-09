USA vil holde Kina ansvarlig for overgreb mod uighurer

- Vi vil fortsat holde Kina ansvarlig og opfordrer Kina til at løslade dem, der er tilbageholdt på ulovlig vis og gør rede for de forsvundne.

Udenrigsministeren opfordrer også til, at ”uafhængige efterforskere får fuld og uhindret adgang til Xinjiang, Tibet og hele Kina”.

Den rapport, som FN offentliggjorde sent onsdag aften dansk tid, slår fast, at beskyldninger om tortur er troværdige, og at der sker mulige forbrydelser mod menneskeheden i den kinesiske provins Xinjiang.

Rapporten beskriver en lang række af overgreb på uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i Xinjiang.