Nasa gør nyt forsøg med længe ventet måneraket lørdag

Programmet er en del af en storstilet plan om at sende mennesker tilbage til Månen indenfor de kommende år.

”Artemis 1” er ubemandet, men mennesker skal efter planen med på de næste missioner.

Mandagens affyring var derfor ventet med spænding.

Nasa havde dog mandagen igennem ”bakset” med forskellige udfordringer.

Det fortæller Michael Linden-Vørnle, som er astrofysiker ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet, til videnskabsmediet Videnskab.dk.

- Det seneste problem, som var årsag til, at opsendelsen endeligt blev afblæst, var, at en af rakettens hovedmotorer ikke opførte sig, som den skulle, når de forsøgte at gøre den klar til at blive affyret, siger astrofysikeren.