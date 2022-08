Mand tæt på Proud Boys dømt for angreb på Kongressen

En lokal indbygger i Washington er blevet idømt fire og et halvt års fængsel for at have deltaget i stormen på den amerikanske kongres 6. januar 2021.

Manden var knyttet til den stærkt højreorienterede gruppe Proud Boys.

Det amerikanske justitsministerium oplyser, at den 40-årige Joshua Pruitt deltog i et møde med Proud Boys på dagen for angrebet, og at han senere deltog i stormen på Kongressen iført en særlig handske med knobeskyttere.