Kort før ankomst gik det ifølge politirapporten op for betjentene, hvor det var, de var på vej hen. Til det kontroversielle, republikanske medlem af Repræsentanternes Hus, Majorie Taylor Greene, der senest er kommet i stormvejr for at have fremsat et lovforslag, som vil gøre det til en forbrydelse at yde såkaldt kønsbekræftende lægehjælp til transkønnede under 18.