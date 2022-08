Udslip af olie på kyst i Californien udløser millionbøde

Inspektioner under vandet afslørede, at et stort segment af rørledningen var blevet forskudt og viste også et brud i røret.

Efterforskere sagde sidste år, at de havde mistanke om, at skaderne kunne være forårsaget af et skibsanker. Der er i området ofte mange fragtskibe, som venter på at kunne lægge til i de store havne i Los Angeles og Long Beach.

Martyn Willsher, der er administrerende direktør for Amplify Energy, siger, at selskabet har arbejdet sammen med myndighederne for at løse problemet, så snart udslippet blev opdaget.

Amplify har erklæret sig villig til at installere et nyt system, der kan spotte lækager. Selskabet vil desuden øge inspektionerne af rørledningen.