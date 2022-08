Californien vil udelukkende sælge elbiler fra 2035

Forslaget blev allerede beskrevet i The New York Times tirsdag. Avisen kalder tiltaget for ”banebrydende”.

Salget af fossilbiler til Californiens 40 millioner indbyggere skal udfases gradvist over de næste år, indtil der om 13 år udelukkende sælges udledningsfri biler.

- Tidslinjen er ambitiøs, men realistisk. Inden et barn, der er født i år, er klar til at begynde i gymnasiet, vil det kun være muligt at købe udledningsfri biler og et begrænset antal plug-in-hybridbiler i Californien, udtaler myndigheden for ansvar for luftkvalitet i delstaten, California Air Resources Board, ifølge AFP.