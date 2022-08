Duo har tilstået at have stjålet og solgt Bidens datters dagbog

To personer fra Florida erklærede sig torsdag skyldige i anklager om at have stjålet og solgt USA’s præsident Joe Bidens datters dagbog til en konservativ aktivistgruppe ved navn Project Veritas.

De to personer, 40-årig Aimee Harris og 58-årige Robert Kurlander, erklærede sig ved en føderal domstol skyldige i at planlægge at transportere stjålne ejendele over statsgrænser. De indvilgede også i at samarbejde med anklagemyndigheden.