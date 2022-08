Domstol vil have kendelse frem om FBI-aktion mod Trump

Mandag bad Trump desuden en føderal domstol om midlertidigt at blokere for, at FBI kan gennemgå de dokumenter, de beslaglagde fra ejendommen Mar-a-Lago. Ransagningen foregik 8. august.

Trump mener, at FBI først skal have lov til at gennemgå dokumenterne, når en særlig embedsmand er udpeget til at føre tilsyn med gennemgangen.

Begæringen beder også om, at det amerikanske justitsministerium giver ham en mere detaljeret liste over, hvad der blev beslaglagt.

Han beder også om, at ejendele, der ikke er omfattet af ransagningskendelsen, bliver leveret tilbage.

Den særlige embedsmand, som Trump vil have udpeget, kaldes i det amerikanske retssystem en "special master".

Ransagningen af Mar-a-Lago markerede en eskalering i en af de mange føderale og statslige efterforskninger af Trump fra både hans tid som præsident og hans tid som forretningsmand.