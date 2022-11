Analyse: Trump stiller op vingeskudt og ydmyget. Men han har en joker

Dermed tvinger han – klogt kan det vise sig – allerede to år før næste valg sit parti til at vælge side.

Selv om det sker på et tidspunkt, hvor partiet forsøger at komme sig over midtvejsvalget, der forløb langt dårligere end ventet.

Og hvor et internt opgør om ekspræsidenten har taget fart, da Trump-kritiske republikanere, donorer og strateger finder, at tabet af senatet ikke mindst skyldes hans støtte til valgfornægtende kandidater, som vælgerne forkastede som for ekstreme.

Men trods vingeskudt og ydmyget har Trump både en joker og en god grund til at annoncere sit kandidatur netop nu.