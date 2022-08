Kobe Bryants enke er tildelt millioner i erstatning for fotos

Ifølge Vanessa Bryant har hun lidt følelsesmæssig overlast, fordi både politi og brandvæsen tog billeder af ulykken, som de senere delte.

En betjent har erkendt, at han delte billederne med en kollega.

Under retssagen kom det frem, at hun lever i frygt for, at billederne dukker op på internettet og ”konstant vil blive spredt”.

- Så snart de er spredt, kan man ikke få dem tilbage, sagde Vanessa Bryant, der havde sagsøgt Los Angeles County for uagtsomhed og krænkelse af privatlivets fred i forbindelse med ulykken.