To mænd dømt skyldige i at ville bortføre amerikansk guvernør

To mænd er dømt skyldige i at planlægge at bortføre Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, i oktober 2020.

De to mænd var anklaget for at forsøge at fremprovokere en ny amerikansk borgerkrig ved at bortføre guvernøren. Og et nævningeting har tirsdag erklæret dem skyldige i anklagen.

Dommen over de to - 39-årige Adam Fox og 46-årige Barry Croft Jr. - kommer, fire måneder efter at en dommer i Michigan besluttede, at sagen skulle gå om.