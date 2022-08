23/08/2022 KL. 05:32

Ny dramatisk udvikling i nat: Nu sagsøger Trump FBI for ransagningen af sit hjem

USA’s tidligere præsident Donald Trump vil have en tredjepart til at gennemgå det materiale, som FBI har ransaget fra hans hjem i Florida. I alt skulle myndighederne have fundet 300 klassificerede dokumenter i Mar-a-Lago, lyder det nu.