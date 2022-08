Ny dramatisk udvikling i nat: Nu sagsøger Trump FBI for ransagningen af hans hjem

I en erklæring natten til tirsdag dansk tid skriver talsmanden Anthony Coley fra det amerikanske Justitsministerium, at man nu vil behandle Trumps søgsmål, men at den juridiske kamp vil komme til at stå i retten.

»Ransagningskendelsen om Mar-a-Lago den 8. august er blevet godkendt af en føderal domstol, efter den havde konstateret, at der var en begrundet mistanke. Ministeriet er bekendt med begæringen her til aften. USA vil indgive sit svar overfor retten,« hedder det i erklæringen.

Trump har ifølge flere eksperter tidligere haft held med at sagsøge myndigheder, der har efterforsket ham eksempelvis i en række store byggesager i New York. I flere af sagerne har søgsmålene fået både efterforskningerne og behandlingerne af sagerne til at trække i langdrag.

I søgsmålet mandag aften beskylder advokaterne det amerikanske Justitsministerium for gennem flere år at have behandlet Trump unfair.

»De lovhåndhævende myndigheder er sat i verden for at beskytte borgerne. De kan ikke bruges som et politisk våben. Derfor søger vi juridisk assistance i kølvandet på den hidtil usete og unødvendige ransagning af præsident Trumps hjem i Mar-a-Lago,« skriver de.

Af ransagningskendelsen fra FBI fremgår det bl.a., at sagen mod Trump tager udgangspunkt i den såkaldte spionagelov fra 1917. Det er også kommet frem i avisen Washington Post, at sagen bl.a. skulle omfatte topfortrolige dokumenter om atomvåben.