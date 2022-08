Ford skal betale milliarderstatning efter ulykke i 2014

- Men jeg troede ikke, at der var nogen, der ville sælge en bil med så svag en tagkonstruktion. Den her tingest er fuldstændig ligegyldig i tilfælde af en ulykke. Man kunne lige så godt køre i en cabriolet, siger han ifølge AP.

Beskyldningerne mod bilproducenten har blandt andet lydt ”at Ford og dens ingeniører med overlæg har handlet uansvarligt med en bevidst ligegyldighed over for sikkerheden for de folk, der kører bilerne”.

Ifølge forsvarsadvokat Paul Malek er det ”ganske enkelt ikke tilfældet”.

Advokaterne for sagsøgerne har til sagens formål samlet beviser om næsten 80 trafikulykker, der involverer tag, der kollapser.

Det oplyser advokat Gerald Davidson, der samarbejder med James Butler Jr.