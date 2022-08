Tre mænd er sigtet for drab på mafiaboss i fængsel i USA

Fotios ”Freddy” Geas, der længe har været mistænkt i sagen, blev onsdag sigtet for drab. DeCologero og McKinnon er sigtet for at have haft til hensigt at begå overlagt drab. Derudover er McKinnon sigtet for at have afgivet falske vidneudsagn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

James ”Whitey” Bulger afsonede en fængselsstraf på to gange livstid, efter at han i 2013 blev dømt skyldig i 11 drab samt andre forbrydelser.

Forbrydelserne begik han, da han ledede mafiabanden Winter Hill i Boston i 1970’erne og 1980’erne.