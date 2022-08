Trump-selskabs finanschef erkender sig skyldig i skattesnyd

En mangeårig højtstående medarbejder i Trump Organization, den tidligere finansdirektør Allen Weisselberg, har erklæret sig skyldig i skattesnyd.

Det skriver nyhedsbureauet AP torsdag.

Weisselberg har erkendt at have snydt for 1,7 millioner dollar (12,4 millioner kroner). Han skal blandt andet have snydt i forbindelse med huslejen til en lejlighed i Manhattan og i forbindelse med leasing af to Mercedes-biler.