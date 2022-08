USA's førstedame er testet positiv for coronavirus

Det er Elizabeth Alexander, Jill Bidens kommunikationsdirektør, som er kommet med meddelelsen.

- Efter at have foretaget en negativ covid-19-test mandag i forbindelse med sin normale testrytme begyndte førstedamen at få forkølelseslignende symptomer tidligt på aftenen, siger Alexander i en meddelelse ifølge CBS News.

- Hun blev igen testet negativ med en hurtigtest, men en PCR-test var positiv. Førstedamen er dobbeltvaccineret, har fået to vaccineboostere og har kun milde symptomer.

Præsident Joe Biden er tirsdag blevet testet negativ. Men han anses for at være nær kontakt. Derfor vil han følge amerikanske retningslinjer om at bære mundbind indendørs de næste ti dage. Han vil også blive testet mere hyppigt.