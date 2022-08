Joe Bidens ambitiøse milliardpakke er godkendt i Kongressen

Det var ventet, at lovforslaget ville blive stemt igennem i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har størstedelen af de 435 pladser.

Ifølge flere amerikanske medier er godkendelsen i Kongressen vigtig for præsident Joe Biden, der har kæmpet en lang og sej kamp for at få den vedtaget forud for midtvejsvalget til Kongressen den 8. november.

Demokrater håber, at godkendelsen af den ambitiøse plan vil blive omsat til stemmer ved valget i november.

En meningsmåling lavet i begyndelsen af august viser, at over halvdelen af vælgerne støtter pakken, der blandt andet har som mål at reducere de CO2-udledninger, der er med til at forårsage klimaforandringer, samt sænke medicinpriser for ældre borgere.