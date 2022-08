Avis: FBI beslaglagde 11 sæt hemmelige dokumenter i Trumps hjem

Justitsministeriet mener, at Trump i alvorlig grad har brudt loven ved at bringe de klassificerede dokumenter hjem til sig selv. De hører hjemme i statens arkiver.

Selve ransagningskendelsen blev sent fredag aften dansk tid offentliggjort af en føderal dommer. Den bekræfter store dele af det, som Wall Street Journal beskriver i sin artikel.

Avisen skriver, at justitsministeriet bad en føderal dommer om en ransagningskendelse, fordi det havde grund til at tro, at Trump brød loven om spionage. Den forbyder, at man tilegner sig eller overfører informationer om det nationale forsvar.