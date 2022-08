PARIS

I et stadigt mere hadefuldt politisk klima i USA opfordrer nu både den amerikanske justitsminister og Donald Trump til at offentliggøre forklaringen på, at et stort antal FBI-agenter forleden ransagede den tidligere præsidents bolig i Florida.

Justitsminister Merrick Garland meddelte torsdag, at han personligt besluttede at søge en ransagningskendelse af præsidentboligen Mar-a-Lago. Det skyldtes en mistanke om, at Trump imod reglerne stadig er i besiddelse af følsomme dokumenter, som blev bragt med i flyttelæsset, da han forlod Det Hvide Hus.